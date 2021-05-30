30 мая 2021
28 мая 2021
27 мая 2021

Главный курганский единоросс получил шанс остаться в Госдуме. Итоги праймериз ЕР

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг Единой России Курган, ильтяков александр, лисовский сергей, шишкоедов василий
Сергей Лисовский (слева) и Александр Ильтяков (в центре фото) со значительным отрывом лидируют в праймериз Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

По итогам предварительного голосования «Единой России» на курганском одномандатном округе с уверенным отрывом побеждает действующий депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии Александр Ильтяков. Итоги опубликованы на сайте праймериз ЕР.

По итогам голосования на курганском одномандатном избирательном округе лидирует Ильтяков, набравший 56 689 голосов. На втором месте — депутат Курганской городской думы, главврач ООО «Альфа-Мед» Андрей Кацай. За него проголосовали 6 679 человек. Третье место — у заведующей детского сада №12 из города Шумиха Натальи Кожуновой, за которую проголосовали 5 576 человек. Бывший мэр Шадринска Виктор Ермишкин набрал 2 918 голосов избирателей.

С большой долей вероятности Ильтяков станет кандидатом в Госдуму от ЕР по курганскому одномандатному округу. «Сегодня в течение дня состоится заседание оргкомитета по проведению предварительного голосования, на котором официально подведут предварительные итоги», — сообщили URA.RU в пресс-службе курганского регионального отделения ЕР. Окончательные списки кандидатов объявят после утверждения на съезде партии 19 июня.

Ранее URA.RU сообщало, что в предварительном голосовании приняли участие более 75 тысяч жителей Курганской области. Это около 11% избирателей в регионе.

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