Жители Курганской области стали чаще переезжать из региона

За три месяца население Курганской области за счет миграции сократилось более чем на тысячу человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Миграционная убыль населения Курганской области в I квартале 2021 года выросла на 8,1%. Такие данные содержатся в комплексном докладе Свердловскстата о ситуации в регионе.

«В январе—марте 2021 года в Курганской области наблюдалось увеличение миграционной убыли населения на 8,1 процента по сравнению с соответствующим периодом 2020 года», — указано в докладе. По данным Свердловскстата, в течение трех месяцев в Курганскую область приехали 5144 человека, а уехали из региона 6173 человека. Таким образом, население региона сократилось более чем на тысячу человек.

В то же время за счет международной миграции население Курганской области в I квартале увеличилось на 99 человек. «Из стран СНГ и других зарубежных стран в область приехали 387 человек, большинство из них жители Казахстана (49,4%), Таджикистана (13,7%), Узбекистана (12,4%), Азербайджана (9,6%)», — говорится в докладе. Выехали в другие страны 288 человек.

В ноябре 2020 года стало известно, что в Курганской области впервые за многие годы был зафиксирован миграционный прирост населения на 290 человек. Однако эксперты считали, что это временное явление, связанное с пандемией коронавируса.

Ранее URA.RU сообщало, что за счет естественной убыли население Курганской области в I квартале 2021 года сократилось на 2218 человек. В регионе родились 1787 младенцев, умерли 4005 человек. Смертность превысила рождаемость в 2,2 раза. В апреле Курганскую область включили в число регионов с самой высокой убылью населения.