01 июня 2021

Уволен тюменский глава полиции, попавший в коррупционный скандал

© Служба новостей «URA.RU»
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Эстафета паралимпийского огня Сочи-2014. Екатеринбург, мигалки, полиция, проблесковый маячок
В Голышмановском районе — новый начальник полиции Фото:

Александр Лазарев освобожден от должности начальника межмуниципального отдела МВД «Голышмановский». Как сообщает официальный сайт регионального УМВД, новым руководителем отдела был назначен Александр Староверов. В 2019 году подчиненные Лазарева написали открытое письмо, в котором обвинили его в коррупции.

«Межмуниципальный отдел МВД России „Голышмановский“. Начальник: подполковник полиции Староверов Александр Николаевич», — указано на официальном сайте УМВД по Тюменской области.

В 2019 году сотрудники Голышмановского районного отдела полиции обвинили своего начальника Александра Лазарева в коррупции. Открытое письмо было размещено в группе «Омбудсмен полиции» в соцсети «ВКонтакте». Его авторы, в частности, утверждали, что руководитель выписывает премии только избранным сотрудникам, при этом оставляя часть денег себе. Речь шла о суммах от 80 до 120 тыс. рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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