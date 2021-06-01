Уволен тюменский глава полиции, попавший в коррупционный скандал

В Голышмановском районе — новый начальник полиции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Александр Лазарев освобожден от должности начальника межмуниципального отдела МВД «Голышмановский». Как сообщает официальный сайт регионального УМВД, новым руководителем отдела был назначен Александр Староверов. В 2019 году подчиненные Лазарева написали открытое письмо, в котором обвинили его в коррупции.

«Межмуниципальный отдел МВД России „Голышмановский“. Начальник: подполковник полиции Староверов Александр Николаевич», — указано на официальном сайте УМВД по Тюменской области.

В 2019 году сотрудники Голышмановского районного отдела полиции обвинили своего начальника Александра Лазарева в коррупции. Открытое письмо было размещено в группе «Омбудсмен полиции» в соцсети «ВКонтакте». Его авторы, в частности, утверждали, что руководитель выписывает премии только избранным сотрудникам, при этом оставляя часть денег себе. Речь шла о суммах от 80 до 120 тыс. рублей.