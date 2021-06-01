01 июня 2021
31 мая 2021

Мэрия из ЯНАО форсирует поручение губернатора. В маленьком городе строят десятки парковок

© Служба новостей «URA.RU»
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В Губкинском к сентябрю появятся 22 обустроенных автопарковки Фото:

В городе Губкинском (ЯНАО) с населением в 30 тысяч человек за лето будут обустроены 22 парковки, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. Таким образом, по сообщению источников URA.RU в политических кругах, горадминистрация решила исполнить поручение губернатора Дмитрия Артюхова форсированными темпами.

«Новые парковки обустроят в семи микрорайонах, а это полгорода. Больше всего — в 12-м и 14-м, по шесть-семь парковок. Работы продлятся до конца августа», — сообщили URA.RU в горадминистрации. По словам главы города Андрея Гаранина, строительный период удалось начать раньше, работы на шести площадках уже ведутся, по остальным подрядчики определены и оснований, что сроки будут сорваны, нет.

Мэр пообещал и дальше «держать тренд» на актуальные запросы населения. При этом в городской администрации не стали опровергать: активность связана с поручением главы региона Дмитрия Артюхова, который обратил внимание на проблему в своем ежегодном докладе.

По словам источников URA.RU в политтусовке, Андрей Гаранин одним из первых среди глав отреагировал на слова губернатора так активно. «Гаранин всегда считался у окружных властей на хорошем счету, поэтому решил не портить репутацию. Если все пройдет без осложнений, то уже в сентябре градоначальник отчитается перед главой региона об оперативном исполнении поручения и снова станет примером для остальных. Но даже если что-то пойдет не так, мэрия уже показывает, что держит руку на пульсе», — рассказали инсайдеры.

На необходимость обустройства парковок указал губернатор Дмитрий Артюхов в ходе своего ежегодного доклада 25 марта. Глава региона назвал парковки «больным местом» ямальских городов, а эксперты посчитали, что с поставленной задачей смогут справиться далеко не все муниципалитеты.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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