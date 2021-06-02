Кириенко раскрыл, как придумали главный праздник выпускников РФ

«Алые паруса» являются символом надежд Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Советский праздник «Алые паруса», который проводится для российских выпускников в Ленинграде, был возрожден в России в 2005 году как подарок молодому поколению от банка «Россия». Об этом рассказали участникам конкурса «Большая перемена» первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и российский предприниматель Юрий Ковальчук.

Впервые праздник для выпускников школ прошел в Ленинграде в 1968 году. Потом его перестали проводить. А в 2005 году акционерный банк «Россия» и правительство Санкт-Петербурга решили возродить мероприятие на берегу Невы. Тогда мэром северной столицы была Валентина Матвиенко (сейчас — сенатор Совета Федерации). «Идею „Алых парусов“ подсказал президент России. Дело в том, что в выпускной традиционно в Ленинграде все выходили на Неву и гуляли, и много лет назад умные и креативные люди в городе догадались пустить маленький парусник. С белым парусом был, он подсвечивался просто прожектором красным, и это стало таким символом. Потом всё заглохло. <…> И вот возникло решение этот праздник возродить», — приводит Life слова Ковальчука.

По словам бизнесмена, «Алые паруса» не имеет аналогов в мире. Этот праздник отличается массовостью: одновременно на набережной может находиться до 1,5 млн человек.

Советник президента Кириенко подчеркнул, что «Алые паруса» символизируют мечты и надежды людей, как корабль в одноименном произведении Александра Грина. Также представитель администрации президента заверил, что участники «Большой перемены» смогут побывать на одном из бригов, курсирующих по Неве в день торжества. В 2021 году праздник выпускников в Санкт-Петербурге пройдет 25 июня.