В Минэнерго РФ спрогнозировали ситуацию на рынке топлива

В России не ждут переизбытка или дефицита топлива Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России пока не ожидается переизбытка или дефицита на рынке моторного топлива. Об этом сообщил министр энергетики Николай Шульгинов.

Ранее эксперты утверждали, что Россия может столкнуться с профицитом предложения топлива из-за падения спроса на бензин и дизель. «Министерство отслеживает ситуацию и с ценами, и с поставками на внутренний рынок, и с ремонтами нефтеперерабатывающих заводов. За всем следим, поэтому каких-то резких колебаний предложения на рынке, как в части снижения, так и появления высокого перепроизводства, мы не предполагаем», — сообщил ТАСС Шульгинов на Петербургском международном экономическом форуме.

В конце мая Минэнерго рекомендовало нефтяным компаниям нарастить производство бензина и дизельного топлива, а также увеличить объемы отгрузки и поставок топлива на биржу. При этом, по заявлению ведомства, текущий уровень производства бензина в РФ удовлетворяет внутренний спрос, пишет RT.