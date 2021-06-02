В Минэнерго РФ спрогнозировали ситуацию на рынке топлива

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Канистра с жидкостью. Екатеринбург, бензин, топливо, бензобак, заправка автомобиля, канистра, цены на горючее
В России не ждут переизбытка или дефицита топлива Фото:

В России пока не ожидается переизбытка или дефицита на рынке моторного топлива. Об этом сообщил министр энергетики Николай Шульгинов.

Ранее эксперты утверждали, что Россия может столкнуться с профицитом предложения топлива из-за падения спроса на бензин и дизель. «Министерство отслеживает ситуацию и с ценами, и с поставками на внутренний рынок, и с ремонтами нефтеперерабатывающих заводов. За всем следим, поэтому каких-то резких колебаний предложения на рынке, как в части снижения, так и появления высокого перепроизводства, мы не предполагаем», — сообщил ТАСС Шульгинов на Петербургском международном экономическом форуме.

В конце мая Минэнерго рекомендовало нефтяным компаниям нарастить производство бензина и дизельного топлива, а также увеличить объемы отгрузки и поставок топлива на биржу. При этом, по заявлению ведомства, текущий уровень производства бензина в РФ удовлетворяет внутренний спрос, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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