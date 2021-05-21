Вице-премьера Новака предупредили о риске дефицита бензина в РФ

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Рейд по АЗС со специалистами из лаборатории энергоэффективности. Курган, бензин, топливо, азс, заправка автомобиля
Цена может вырасти на 10-20%, отмечают в Топливном союзе Фото:
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Экономический кризис 2020

Из-за дефицита топлива, который появился в летний сезон, цены на бензин для россиян могут вырасти. Документ об этом Российский топливный союз (РТС) направил вице-премьеру РФ Александру Новаку.

«На фоне ограничений отдыха за рубежом, принимаемых правительством РФ мер по стимулированию развития внутреннего туризма, приближающийся период отпусков приведет к еще большему росту спроса. [Цена] может вырасти на 10-20%. Особенно рост потребления проявляется по бензину Аи-95», — приводит заявление РИА «Новости». Помимо этого, РТС просит принять меры, иначе кроме роста цен на рынке появятся и суррогаты топлива.

В начале мая стало известно, что правительство РФ обсуждает возможное ограничение экспорта нефтепродуктов. По мнению властей, это поможет не допустить скачка цен, информирует Nation News. однако документ примут лишь в том случае, если этого потребует ситуация — иными словами, такая инициатива станет крайней мерой сдерживания цен на бензин, уточняет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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