Вице-премьера Новака предупредили о риске дефицита бензина в РФ

Из-за дефицита топлива, который появился в летний сезон, цены на бензин для россиян могут вырасти. Документ об этом Российский топливный союз (РТС) направил вице-премьеру РФ Александру Новаку.
«На фоне ограничений отдыха за рубежом, принимаемых правительством РФ мер по стимулированию развития внутреннего туризма, приближающийся период отпусков приведет к еще большему росту спроса. [Цена] может вырасти на 10-20%. Особенно рост потребления проявляется по бензину Аи-95», — приводит заявление РИА «Новости». Помимо этого, РТС просит принять меры, иначе кроме роста цен на рынке появятся и суррогаты топлива.
В начале мая стало известно, что правительство РФ обсуждает возможное ограничение экспорта нефтепродуктов. По мнению властей, это поможет не допустить скачка цен, информирует Nation News. однако документ примут лишь в том случае, если этого потребует ситуация — иными словами, такая инициатива станет крайней мерой сдерживания цен на бензин, уточняет RT.
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