Раскритиковавшей Володина россиянке изменили размер пенсии

Пенсионерке повысили пенсию после встречи с Володиным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пенсионерке, которая обратилась к председателю Госдумы Вячеславу Володину с критикой власти, повысили выплату. Об этом рассказал знакомый 90-летней россиянки, председатель совета ветеранов Фрунзенского района Саратова Бронислав Костальцев.

«Но самое интересное: ей сразу позвонили из Пенсионного фонда. Сказали, что прибавку к пенсии ей начислят. Попросили ее никуда не ходить, сказали, жарко на улице. Обещали, что сами за нее все бумаги заполнят, все пересчитают и все сделают. Вот так власть зашевелилась», — рассказал он в беседе с MK.RU.

При этом сама россиянка раскритиковала позвонившую ей журналистку. «Я даже не знаю, мне тебя сразу обматерить или как?», — заявила пенсионерка и отправила журналистку «заниматься полезным делом, а не пустой болтовней».

Ранее Володин в ходе визита в центре Саратова встретился с 90-летней жительницей, которая обрушилась с критикой на власти страны, и заявил, что сам многим недоволен. Женщина отметила, что даже проценты в банке выдаются ниже уровня инфляции. Пенсионерка подчеркнула, что ей очень обидно за большую, богатую на недра, страну, пишет «Ридус».