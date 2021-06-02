02 июня 2021

Раскритиковавшей Володина россиянке изменили размер пенсии

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Пенсионерке повысили пенсию после встречи с Володиным Фото:

Пенсионерке, которая обратилась к председателю Госдумы Вячеславу Володину с критикой власти, повысили выплату. Об этом рассказал знакомый 90-летней россиянки, председатель совета ветеранов Фрунзенского района Саратова Бронислав Костальцев.

«Но самое интересное: ей сразу позвонили из Пенсионного фонда. Сказали, что прибавку к пенсии ей начислят. Попросили ее никуда не ходить, сказали, жарко на улице. Обещали, что сами за нее все бумаги заполнят, все пересчитают и все сделают. Вот так власть зашевелилась», — рассказал он в беседе с MK.RU.

При этом сама россиянка раскритиковала позвонившую ей журналистку. «Я даже не знаю, мне тебя сразу обматерить или как?», — заявила пенсионерка и отправила журналистку «заниматься полезным делом, а не пустой болтовней».

Ранее Володин в ходе визита в центре Саратова встретился с 90-летней жительницей, которая обрушилась с критикой на власти страны, и заявил, что сам многим недоволен. Женщина отметила, что даже проценты в банке выдаются ниже уровня инфляции. Пенсионерка подчеркнула, что ей очень обидно за большую, богатую на недра, страну, пишет «Ридус».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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