Володин лично ответил 90-летней россиянке на критику своей работы. Видео

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, володин вячеслав
Вячеслав Володин в центре Саратова встретился с пожилой жительницей Фото:

Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился в ходе визита в центре Саратова с 90-летней жительницей, которая обрушилась с критикой на власти страны, и заявил, что сам многим недоволен.

«Ругаю нынешнюю власть», — приводит слова пенсионерки РБК. «Я тоже ее ругаю. Все закончится», — ответил Володин.

Женщина отметила, что даже проценты в банке выдаются ниже уровня инфляции. «Инфляция 5,8%, а у меня там (в банке) „гробовые“ лежат, там процент 3,5%. Ты мне скажи, умный мужик, это надо быть каким аферистом, еще таким методом обдирать людей? Как может быть инфляция выше этого процента?», — отметила женщина.

Пенсионерка также подчеркнула, что ей очень обидно за большую, богатую на недра, страну, в которой деревни исчезают с карты земли, а люди живут без удобств — в домах нет газа. «В стране много лет воруют, врут и Богу молятся», — подчеркнула она.

Депутат, по данным «Правда.ру», пообещал пенсионерке учесть все замечания. Ранее председатель правительства Михаил Мишустин поддержал идею Володина о создании рабочей группы по поддержке дотационных регионов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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