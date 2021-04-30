Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился в ходе визита в центре Саратова с 90-летней жительницей, которая обрушилась с критикой на власти страны, и заявил, что сам многим недоволен.
«Ругаю нынешнюю власть», — приводит слова пенсионерки РБК. «Я тоже ее ругаю. Все закончится», — ответил Володин.
Женщина отметила, что даже проценты в банке выдаются ниже уровня инфляции. «Инфляция 5,8%, а у меня там (в банке) „гробовые“ лежат, там процент 3,5%. Ты мне скажи, умный мужик, это надо быть каким аферистом, еще таким методом обдирать людей? Как может быть инфляция выше этого процента?», — отметила женщина.
Пенсионерка также подчеркнула, что ей очень обидно за большую, богатую на недра, страну, в которой деревни исчезают с карты земли, а люди живут без удобств — в домах нет газа. «В стране много лет воруют, врут и Богу молятся», — подчеркнула она.
Депутат, по данным «
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