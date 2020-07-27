Уволившиеся журналисты «Ведомостей» создали новое СМИ

Экс-журналисты «Ведомостей» будут освещать, помимо традиционных, также темы здоровья, экологии, потребления Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Журналисты «Ведомостей», которые уволились в знак протеста против назначения нового руководства, объявили о создании своего СМИ — VTimes. Об этом они заявили на сайте проекта.

«Мы объявляем о начале работы над новым онлайн-проектом под названием VTimes, который стартует осенью. Этот медиаресурс будет освещать уже известные вам по „Ведомостям“ темы, но также и новые», — говорится на сайте VTimes. Отмечается, что журналисты помимо традиционных будут освещать также темы здоровья, экологии, человеческого капитала, потребления и другие.

По словам редакторов VTimes, основатель «Ведомостей» Дерк Сауэр будет советником нового проекта, но не будет инвестировать в СМИ и не станет выступать его менеджером. Также участие в создании VTimes примут Александр Губский, Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян, которые ушли из газеты.

Основатели нового издания рассчитывают зарабатывать за счет краудфандинга и рекламы. Платной подписки у VTimes не будет, все их материалы будут в открытом доступе. Кроме того, бывшая команда «Ведомостей» предполагает создать клуб друзей нового проекта, передает «Ридус».

Ранее сообщалось, что совет директоров издателя «Ведомостей» назначил главным редактором газеты Андрея Шмарова. Протесты начались после того, как он снял с сайта колонку Константина Сонина, не согласовав это с юристами редакции. Кроме этого, Шмаров менял заголовки новостей на противоположные и запретил публиковать материалы, основанные на соцопросах «Левада-Центра». Также Шмаров отказывался публиковать материалы, связанные с критикой поправок к Конституции России.