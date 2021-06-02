В Тюменской области силовики потеряли заявление о собачьих боях

Волонтер сообщила о жестоком обращении с животными, но ее заявление не рассмотрели Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В прокуратуре Ишима (Тюменская область) потеряли заявления, которые жители писали по факту проведения в городе собачьих боев. Об этом URA.RU рассказала зооволонтер Ксения Брик. По словам девушки, это может быть связано с тем, что в преступлении участвовали бывшие силовики.

«О том, что в Ишиме проводятся собачьи бои, волонтеры слышали. Но в начале апреля в соцсетях появились доказательства. Тогда я и еще одна девушка написали заявления через сайт прокуратуры, попросили провести проверку. Однако позже оказалось, что эти запросы просто потеряли», — рассказала URA.RU зооволонтер из Ишима Ксения Брик.

По словам девушки, выждав положенные по закону 30 дней и не получив ответ, она позвонила в прокуратуру Ишима. Там ей сказали, что обращение не получали.

«У меня был номер регистрации письма. Его проверили, и версия изменилась — якобы сломалась какая-то программа, поэтому ответ не направили. Я и в областное ведомство обращалась. Там попросили войти в положение, и составить новый запрос», — пояснила собеседница агентства. Теперь ишимка ждет ответ уже на второе обращение, срок — те же 30 дней.

Как в разговоре с URA.RU отметила девушка, на фото с боев присутствуют бывшие сотрудники правоохранительных органов. По ее версии, процесс может затягиваться еще и поэтому.

Агентство направило официальный запрос в пресс-службу прокуратуры по Тюменской области, с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации не поступил.