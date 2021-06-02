Курганец случайно сдал брата-наркоторговца

В Кургане в гараже мужчина неожиданно нашел пакет с белым порошком Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Кургана при уборке своего гаража по ул. Бурова-Петрова обнаружил пакет с белым порошком. Вызвал полицейских, которые установили, что это наркотики. Оказалось, что их хранил родной брат мужчины с другом, которые торговали запрещенными веществами. Информацию об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

«В ходе оперативных мероприятий было установлено, что наркотики хранил с целью сбыта родной брат мужчины и его друг. Они получали от оператора интернет-магазина крупные партии наркотических средств и психотропных веществ, делили их и размещали в тайниковые закладки на территории г. Кургана и Кетовского района для сбыта потребителям», — говорится в релизе ведомства.

Преступников поймали с поличным. В момент задержания в лесу они делали закладки. Сотрудники полиции обнаружили 157 мелких и 3 крупных тайника. Общая масса изъятых наркотических средств составила более 420 гр., психотропных веществ — более 45 гр.

Обвиняемые получали от неизвестного вознаграждение биткоинами. Криптовалюта перечислялась на электронный кошелек. Полученную криптовалюту подозреваемые обменивали на рубли, которые переводили на свои банковские счета. Сейчас двух молодых людей обвиняют в отмывании денег и покушении на сбыт наркотических средств. Прокуратура Кургана утвердила обвинительное заключение.

URA.RU ранее писало, что двух молодых наркосбытчиков, 19-летнего юношу и 17-летнюю девушку, задержали в центре Кургана. Подозреваемые на улице Коли Мяготина раскладывали заранее расфасованные на дозы сильнодействующие средства.