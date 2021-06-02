02 июня 2021
01 июня 2021
31 мая 2021

Власти ЯНАО перекрыли главную переправу округа. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО, паромная переправа, закрыта
Переправу Салехард — Лабытнанги закрыли из-за сильного ветра Фото:

Паромную переправу Салехард — Лабытнанги закрыли из-за погоды. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с усилением ветра паромная переправа Салехард — Лабытнанги временно не работает», — говорится в сообщении ведомства. На какой срок закрыли переправу в департаменте не сообщили.

Жительница Салехарда Дария Батюк рассказала агентству, что машины стоят на КПП переправы уже несколько часов и люди не могут попасть на работу в Лабытнанги. «Стоим, ждем два часа», — добавила девушка.

Ранее URA.RU сообщало, что переправу через Обь готовили к закрытию. Такие меры власти приняли из-за сильного ветра, порывы которого достигают 20 метров в секунду. Ямальцам рекомендовали заранее готовиться к поездкам.

Очередь из машин на КПП переправы в Салехарде

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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