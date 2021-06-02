02 июня 2021
01 июня 2021

Тюменские врачи провели уникальную операцию на сердце ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. медицина Областная клиническая больница 1. Тюмень, медсестра, хирургия, операция, медицина, врачи, больница, хирургические инструменты, хирург
Операция в тюменской ОКБ №1 длилась 6,5 часов Фото:

Врачи тюменской Областной клинической больницы №1 спасли девушку-подростка, которая поступила в медучреждение с редкой опухолью сердца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения. Пациент страдала от одышки и боли в груди около полутора лет.

По информации ведомства, причину недомогания — опухоль правого желудочка сердца размером 12 см — удалось установить только после исследований на УЗИ и КТ. «Это очень редкая патология. Основные причины возникновения опухолей подобного рода неизвестны. Из всех видов опухолей сердца — на данный диагноз приходится менее 1%. Статистика также порой бывает неутешительна, ведь в результате сдавливания опухолью коронарных артерий и нарушения ритма сердца, крайне высок риск внезапной смерти ребенка», — приводит депздрав слова хирурга ОКБ №1 Кирилла Горбатикова.

По словам медика, обычно опухоль располагается вне сердца, не затрагивая сердечную мышцу. Обнаруженная опухоль прорастала полностью в толщу миокарда правого желудочка сердца. Сложность предстоящей операции усиливал тот факт, что с обеих сторон от образования проходили магистральные коронарные артерии.

Операция по удалению опухоли длилась 6,5 часа. Послеоперационные контрольные исследования, проводимые девушке, показали отсутствие каких-либо нарушений ритма сердца. Опухоль оказалась доброкачественной.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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