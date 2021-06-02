Силовики раскрыли детали уголовного дела челябинского замминистра

В минстрое Челябинской области Иван Белавкин (слева) отвечал за вопросы ЖКХ и коммунальной инфраструктуры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Уголовные дела в челябинском минстрое

Первого замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области Ивану Белавкину, задержанного ФСБ 2 июня, подозревают в получении более чем миллионной взятки. Об этом сообщили URA.RU в следственном управлении СКР по региону.

«По данным следствия, подозреваемый в течение 2020 — начала 2021 года получил взятку в размере более 1 млн рублей от представителя коммерческой организации за выполнение действий, входящих в его должностные обязанности, в интересах данной организации. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Речь идет о событиях, связанных с работой министерства в Ашинском и Саткинском районах. Также изымаются бумаги, связанные со строительством бассейна в одном из муниципалитетов. Взятка была фактически задокументирована одним из договоров», — сообщил инсайдер URA.RU в правоохранительных органах.

Сотрудники УФСБ по Челябинской области и следователи СКР появились в министерстве строительства и инфраструктуры региона утром 3 июня. Первого заместителя министра Ивана Белавкина увезли на допрос, после чего в ведомстве начались оперативно-следственные действия.

Сейчас расследуются также уголовные дела замминистра строительства региона Татьяны Антоновой и бывшего директора ОГКУ «Челябоблинвестрой» Алексея Абаимова. Они также являются обвиняемыми по делу о махинациях при строительстве биатлонного центра в Златоусте и олимпийского центра по шорт-треку в Челябинске. Череда уголовных дел в структурах областного минстроя началась с задержания руководителя фирмы «Стройтранссоюз» Михаила Азаматова в феврале 2020 года.