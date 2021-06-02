Источник: клан Трутнева нашел новый вариант влияния на Пермь

Источник: Уральский завод противогололедных материалов выделит новому пермскому ФК «Амкар» 10 млн рублей Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Пермского края

Финансовая поддержка футбольного клуба «Амкар-Пермь» компанией Winter Technologies Group (Уральский завод противогололедных материалов — УЗПМ) является просто предвыборной пиар-акцией, говорят источники URA.RU из политтусовки региона. УЗПМ через руководство компании связывают с Дмитрием Трутневым — сыном полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, экс-губернатора Пермского края Юрия Трутнева.

«Поддержка „Амкара“ позволит [гендиректору УЗПМ Дмитрию] Пылеву и другим людям Трутнева заработать политических очков перед сентябрьскими выборами. Подтверждением того, что это просто пиар является тот факт, что нигде официально не называется сумма», — рассказал URA.RU инсайдер. По данным источников агентства, речь идет о 10 миллионах рублей на 2021 год. Впрочем, другой собеседник, знакомый с ситуацией, утверждает, что это только первый транш.

Источник URA.RU, близкий к бывшему руководству ФК «Амкар», говорит, что даже такая сумма поможет клубу на начальном этапе. «Поскольку даже на трансфер в какие-либо города на турнир на автобусах требуется не менее одного миллиона рублей. Потенциально это 10 выездов команды. Другое дело, как это выглядит — как этот спонсор появился», — добавил инсайдер.

«Для компании поддержка футбольного клуба „Амкар-Пермь“ — это возможность внести вклад в развитие команды, любимой в Пермском крае и за его пределами», — сообщили URA.RU в пресс-службе УЗПМ.

URA.RU рассказывало, что Пылев победил на праймериз «Единой России» и на сентябрьских выборах станет кандидатом в депутаты заксобрания Пермского края.