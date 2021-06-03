Запашный увидел странность в работе театров и цирков в пандемию

Эдгард Запашный отметил, что Большой Московский цирк до сих пор вынужден работать при 50% заполняемости зала Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Учреждения культуры в РФ работают при неполной заполняемости залов из-за пандемии, в то время как фестивали собирают на своих площадках многотысячную аудиторию. Эпидемиологические нормы распространяются не на всех, что странно. Об этом в беседе с URA.RU заявил гендиректор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, член Совета при президенте РФ по культуре и искусству, народный артист РФ Эдгард Запашный.

«Меня и моих коллег удивляет тот фактор, что, например, недавно на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге было 12 тысяч человек (музыкальный концерт в честь дня рождения города, прошедший 28 мая — прим.URA.RU), и это был в основном стоячий партер, где ни о какой социальной дистанции речи не может быть. Люди плечом к плечу стояли друг к другу. Для меня это все странно. Меня расстраивает тот факт, что, оказывается, есть правила, по которым можно не соблюдать правила», — отметил Запашный.

Представитель известной цирковой династии подчеркнул, что многие театры, цирки, продолжают работать при неполной заполняемости зала, неся колоссальные убытки. «Мы, культурные деятели, вынуждены подчиняться. Мы являемся государственниками. Я знаю, что мои коллеги, театралы, циркачи — все строго придерживаются правил и все работают себе в убыток, потому что заполняемость в 50% Большого Московского цирка — это убыток, даже не ноль, а убыток», — добавил он. Запашный высказал опасение, что ситуация вряд ли изменится к осени, так как появляются новые штаммы коронавируса и все очень непредсказуемо.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой высказал надежду, что к сентябрю, к открытию нового театрального сезона, учреждения культуры начнут работать в полную силу. Сейчас, по словам замминистра культуры РФ Ольги Яриловой, разрешенная заполняемость залов практически во всех российских регионах составляет 75% и более.