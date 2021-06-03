Актер Деревянко разнес взломщиков сайта «Бессмертного полка». «Не имеют мозгов и принципов»

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9 мая нацистов пытались поставить в один ряд с ветеранами Великой Отечественной войны на сайте «Бессмертного полка» Фото:

Российский актер Павел Деревянко осудил фигурантов уголовного дела, разместивших фотографии Адольфа Гитлера и Йозефа Геббельса на сайте «Бессмертного полка». На своей странице в Instagram артист заявил, что молодые люди не имеют мозгов и моральных принципов.

Двое жителей Оренбургской и Томской областей признали свою вину в попытке записать Гитлера и Геббельса в ряды «Бессмертного полка». Сам инцидент произошел 9 мая. Против злоумышленников возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Реабилитация нацизма».

Деревянко возмутил поступок молодых людей. «Портреты этих монстров [Гитлера и Геббельса], уничтоживших по всему миру миллионы людей, висят в одном ряду с фотографиями наших дедов. Моих дедов, которые защищали нашу Родину, воевали против фашистских захватчиков», — обратился актер к своим подписчикам в Instagram.

Обвиняемые признали свою вину, но уточнили, что их поступок — ирония и шутка. «Насколько нужно не иметь принципов, не иметь мозгов, чтобы так поступить. Я очень надеюсь, что эти люди будут наказаны. Жить без принципов — как уподобляться бесхребетным существам. Давайте будем любить нашу историю, ценить ее, холить и лелеять. И не позволять нехорошим людям глумится над ней», — призвал Деревянко.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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