Обыск проводили сотрудники СК и ФСБ (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сотрудники СК и ФСБ проводят обыски в четырех управляющих компаниях Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых кругах. По его данным, мероприятия связаны с делом банды, на счету которой несколько преступлений, включая слежку за свердловскими политиками и бизнесменами. Силовики предполагают, что члены группировки числились сотрудниками этих УК.

«Обыски прошли в рамках расследования уголовного дела, по которому проходят участники группы, собиравшей информацию о политиках Екатеринбурга. Поводом для визита в офисы управляющих компаний стало то, что часть злоумышленников была фиктивно трудоустроена в в этих организациях», — сообщил собеседник в правоохранительных органах. Также силовики считают, что через УК финансировалась деятельность банды.

Предположительно, одна из компаний, куда нагрянули силовики, — УК «Верх-Исетская». На видео, которое оказалось в распоряжении URA.RU, заметен офис организации на улице Белореченской. Силовики считают, что ее деятельность, как и всех других, где прошли обыски, контролируется депутатом гордумы. В УК «Верх-Исетской» не ответили на звонки URA.RU.

В СУ СК по Свердловской области отказались от комментариев. К моменту публикации официальную позицию регионального УФСБ узнать не удалось.

Силовики считают, что с осени 2019 года группа из более чем 10 человек незаконно прослушивала бывшего вице-мэра Илью Захарова (ныне советник губернатора и глава Центра управления регионом), спикера гордумы Игоря Володина, советника губернатора Анатолия Шарапова и совладельца компании «Мотив» Виталия Кочеткова, а также следила за ними. Кроме того, банду подозревают в нападениях на коммерсантов и поджогах чужого имущества.

В конце марта силовики задержали предполагаемых членов группировки. Арестованы четыре человека, остальные находятся под подпиской о невыезде. Следователи собирают доказательную базу для привлечения к ответственности заказчика преступлений, инкриминируемых группе.