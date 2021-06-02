Екатеринбуржцы жалуются Куйвашеву на перенос концерта Макса Коржа

Читательница URA.RU считает, что перенос концерта Макса Коржа создаст плохую репутацию Екатеринбургу Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Читательница URA.RU пожаловалась губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву на перенос концерта музыканта Макса Коржа в Екатеринбурге с 12 июня на 17 июля. Об этом она сообщила журналисту агентства. В пресс-службе губернатора сообщили, что концерт перенес сам артист.

«Вы сняли ограничения на [фестиваль] „Ночь музыки“. Почему тогда не снимаете ограничения на концерты? Мы и так ждали год, многие купили билет на самолет, чтобы попасть на Коржа», — рассказала читательница. Она выразила недовольство тем, что в Екатеринбурге проводятся концерты других крупных исполнителей, но концерт Макса Коржа перенесен.

Читательница считает, что ограничения в отношении концертов исполнителя могут вызвать отторжение у фанатов, у которых сложится плохое впечатление о городе. Она призвала власти разрешить проведение концерта.

Однако пресс-секретарь губернатора Анна Шкерина в разговоре с URA.RU заявила, что перенос концерта не связан с решением властей региона. «По данным организаторов, концерт перенесен на ближайшее время по решению артиста в связи с действием в регионе эпидемических ограничений. Ни губернатором, ни оперативным штабом такое решение не принималось. Возможно, артист в этом случае принял решение дождаться улучшения ситуации или снятия действующих ограничений», — рассказала Шкерина. Она отметила, что массовые мероприятия в Свердловской области разрешены с соблюдением эпидемиологических ограничений.

URA.RU направило соответствующий запрос представителю музыканта. Ответ на момент публикации не поступил.

В социальных сетях Макса Коржа 2 июня появилась информация о переносе концерта в Екатеринбурге. Музыкант рассказал, что отмена концерта связана с действием ограничений на массовые мероприятия из-за распространения коронавируса. По этой причине концерт переносили 12 июня с 2020 года на 12 июня 2021-го.