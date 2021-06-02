Пермский губернатор Махонин заключил первое соглашение на ПМЭФ

Дмитрий Махонин подписал соглашение с ПАО «Газпром нефть» Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал соглашение о партнерстве с ПАО «Газпром нефть» в рамках Петербургского экономического форума. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края. Соглашение предусматривает участие нефтяной компании в крупных проектах автодорожного строительства на территории Прикамья.

«Мы наметили планы участия холдинга в дорожном строительстве в рамках государственно-частного партнерства. Компания готова нарастить поставки в регион инновационных битумов и произвести для наших дорог специальный строительный материал, который будет учитывать климат и нагрузку транспорта. Кроме того, наметили планы по участию холдинга в крупных дорожных проектах, которые собираемся реализовывать в крае», — приводит слова губернатора Прикамья его пресс-служба.

Предполагается, что «Газпром нефть» подключится к проекту Северного автомобильного обхода Перми. Сейчас проект проходи госэкспертизу. Махонин также отметил, что обсудил с гендиректором компании Александром Дюковым планы по развитию возрожденного ФК «Амкар» и созданию новой инфраструктуры для клуба.