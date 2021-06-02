02 июня 2021
01 июня 2021

Пермский губернатор Махонин заключил первое соглашение на ПМЭФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Приезд Вице-премьера правительства РФ Дмитрия Чернышенко 28 августа 2020. г. Пермь, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин подписал соглашение с ПАО «Газпром нефть» Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал соглашение о партнерстве с ПАО «Газпром нефть» в рамках Петербургского экономического форума. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края. Соглашение предусматривает участие нефтяной компании в крупных проектах автодорожного строительства на территории Прикамья.

«Мы наметили планы участия холдинга в дорожном строительстве в рамках государственно-частного партнерства. Компания готова нарастить поставки в регион инновационных битумов и произвести для наших дорог специальный строительный материал, который будет учитывать климат и нагрузку транспорта. Кроме того, наметили планы по участию холдинга в крупных дорожных проектах, которые собираемся реализовывать в крае», — приводит слова губернатора Прикамья его пресс-служба.

Предполагается, что «Газпром нефть» подключится к проекту Северного автомобильного обхода Перми. Сейчас проект проходи госэкспертизу. Махонин также отметил, что обсудил с гендиректором компании Александром Дюковым планы по развитию возрожденного ФК «Амкар» и созданию новой инфраструктуры для клуба.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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