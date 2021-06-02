Челябинский депутат проиграл коллеге суд на миллионы

Вячеслав Ершов назвал долг связанным с выборами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Судебная тяжба из-за миллионного долга между бывшим и действующим депутатами заксобрания Челябинской области Константином Толкачевым и Вячеславом Ершовым завершилась. Ершову придется выплатить экс-коллеге два миллиона рублей, решил 3 июня Центральный районный суд Челябинска.

«Согласно решению суда, Ершову придется вернуть 1,5 млн рублей долга и еще 500 тысяч рублей процентов. Доводы ответчика суд не принял, в его объяснениях не совпали даты», — рассказал URA.RU один из участников процесса.

«Я думаю, что суд принял правильное решение», — заявил URA.RU Толкачев. Ершов на звонок корреспондента не ответил.

Иск к Ершову подала УК «КСМИ», связанная с Толкачевым. По версии истцов, депутат не вернул взятые в долг под расписку 1,5 млн рублей. Сам Ершов ранее заявил URA.RU, что долг был связан с избирательной кампанией 2015 года. «Мы договорились, что если он (Толкачев — ред.) выиграет выборы, то расписку порвет, а если проиграет, деньги ему вернут. Выборы он выиграл. А сейчас он расписку достал и предъявил через фирму», — пояснял тогда Ершов.

Согласно декларации о доходах, опубликованной заксобранием региона, в 2020 году Ершов заработал чуть больше полумиллиона рублей. Это делает его одним из самых бедных челябинских депутатов. К тому же народному избраннику приходится выплачивать ипотечный кредит за квартиру.