Опубликован список самых небогатых депутатов Челябинской области

Евгений Рева получает зарплату в областном парламенте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Самый небогатым депутатом заксобрания Челябинской области в 2020 году оказался Евгений Рева. Представитель ЛДПР указал в декларации о доходах чуть больше 204 тысяч рублей, следует из опубликованных на сайте областного парламента сведений.

На третьем месте представитель «Единой России» Вячеслав Ершов с доходом чуть больше 512 тысяч рублей. Кроме того, ему приходится платить ипотеку за квартиру. Замыкает топ-4 самых малообеспеченных народных избранников представительница «Справедливой России» Ольга Мухометьярова. По итогам 2020 года она задекларировала доход в 989 тысяч рублей. У всех народных избранников нет в собственности автомобилей или других транспортных средств, и они работают в ЗСО на освобожденной основе.

Индивидуальный предприниматель и справедливоросс Александр Долгушин — на втором месте рейтинга. Он заработал 416 тысяч рублей, но зато владеет автомобилем Toyota Camry.

Все оставшиеся депутаты ЗСО указали доходы, превышающие 1 млн рублей. Самым богатым народным избранником оказался президент ООО «Управляющая компания ЮГК», вице-спикер ЗСО Константин Струков. В этом году его доходы вновь выросли на миллиард рублей.