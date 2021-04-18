18 апреля 2021
17 апреля 2021

Опубликован список самых небогатых депутатов Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вручение мандатов кандидатам, победившим на выборах в законодательное собрание. Челябинск, рева евгений
Евгений Рева получает зарплату в областном парламенте Фото:
новость из сюжета
Декларационная кампания

Самый небогатым депутатом заксобрания Челябинской области в 2020 году оказался Евгений Рева. Представитель ЛДПР указал в декларации о доходах чуть больше 204 тысяч рублей, следует из опубликованных на сайте областного парламента сведений.

На третьем месте представитель «Единой России» Вячеслав Ершов с доходом чуть больше 512 тысяч рублей. Кроме того, ему приходится платить ипотеку за квартиру. Замыкает топ-4 самых малообеспеченных народных избранников представительница «Справедливой России» Ольга Мухометьярова. По итогам 2020 года она задекларировала доход в 989 тысяч рублей. У всех народных избранников нет в собственности автомобилей или других транспортных средств, и они работают в ЗСО на освобожденной основе.

Индивидуальный предприниматель и справедливоросс Александр Долгушин — на втором месте рейтинга. Он заработал 416 тысяч рублей, но зато владеет автомобилем Toyota Camry.

Все оставшиеся депутаты ЗСО указали доходы, превышающие 1 млн рублей. Самым богатым народным избранником оказался президент ООО «Управляющая компания ЮГК», вице-спикер ЗСО Константин Струков. В этом году его доходы вновь выросли на миллиард рублей.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...