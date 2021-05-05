Челябинские депутаты не поделили долг за прошлые выборы

Вячеслав Ершов заявил, что деньги были даны на выборы в заксобрание Фото: Кондрат Александров © URA.RU

Депутат заксобрания Челябинской области Вячеслав Ершов заявил, что долг, который ему предъявляет УК «КСМИ», связан с избирательной кампанией 2015 года. Об этом он сообщил URA.RU.

«Эти деньги, о которых идет речь, в 2015 году Толкачев передал в выборный фонд, так как участвовал в выборах в заксобрание. Мы договорились, что если он выиграет выборы, то он расписку порвет, а если проиграет, деньги ему вернут. Выборы он выиграл. А сейчас он расписку достал и предъявил через фирму», — заявил URA.RU Ершов, который в 2015 году возглавлял избирательный штаб Толкачева.

Ершов также уточнил, на заседании 5 мая его юристы заявили ходатайство, чтобы УК «КСМИ» показало кассовые книги за 2015 год. «Пусть покажут, что деньги снимались со счетов предприятия, — заявил URA.RU Ершов. — А если внесут записи задним числом, подадим заявление в полицию. надо будет — проведем экспертизу».

«Это глупости, ни о каких выборах речь не идет. Он просто занял деньги и не отдает», — уточнил URA.RU Константин Толкачев. Заявление о взыскании долга рассматривается в Центральном районном суде. Истцом к Ершову выступила УК «КСМИ», связанная с Толкачевым. Предварительное заседание состоялось 5 мая, следующее заседание назначено на 3 июня.