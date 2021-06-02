Пассажир подрался с водителем автобуса Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Водитель автобуса на маршруте №070 напал на пассажира, который бросил мелочь ему в лицо. Видео конфликта опубликовали очевидцы.

«3 июня в Екатеринбурге в автобусе №070 произошла драка. Водитель автобуса подрался с пассажиром», — говорится в группе соцсети «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург». Очевидцы прислали видео, на котором водитель поднимается со своего места и бьет пассажира ногой в живот. Драка произошла из-за того, что пассажир, недовольный отсутствием кондуктора в салоне автобуса, бросил мелочь в лицо водителя.

В пресс-службе перевозчика ООО «Пегас» (обслуживает автобусный маршрут №070) URA.RU сообщили, что разбираются в произошедшем инциденте. От других комментариев там отказались.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу URA.RU рассказали, что сообщений о конфликте в полицию не поступало. «Если у участников конфликта есть претензии, они могут обратиться в любой отдел органов внутренних дел», — отметил сотрудник пресс-группы.