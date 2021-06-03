Польша предложила изменить переговорный процесс по Донбассу

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Последствия боевых действий в Мариуполе. Украина, баррикады, донбасс, мариуполь
Переговоры по Донбассу могут перенести из Минска в Варшаву Фото:
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Война на Украине

Новой площадкой для переговоров контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе готова стать Польша. Об этом сообщил польский посол на Украине Бартош Цихоцки.

Ранее постпред Украины в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Леонид Кравчук заявил о необходимости переноса переговоров по Донбассу из Минска. Он обосновал это диктаторским поведением, «которое демонстрирует самопровозглашенный президент Белоруссии [Александр] Лукашенко».

Цихоцки считает, что Польша может стать новой площадкой для переговоров. А Запад и РФ могут договориться об отмене визовых санкций для этого. «Были случаи, когда Запад и Россия договаривались о возможности разовой отмены визовых санкций. Если будет желание провести переговоры в Варшаве или Кракове, мы логистически будем готовы, у нас много хороших мест для переговоров», — сообщил польский посол украинскому изданию «Главком».

Минские соглашения — комплекс мер по урегулированию военного конфликта в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. В 2015 году документ подписали лидеры России, Украины, Германии и Франции в столице Белоруссии. Адвокат Татьяна Монтян уверена, что Киев не собирается выполнять соглашения, пишет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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