Польша предложила изменить переговорный процесс по Донбассу

Переговоры по Донбассу могут перенести из Минска в Варшаву Фото: Карина Ванеш © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Новой площадкой для переговоров контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе готова стать Польша. Об этом сообщил польский посол на Украине Бартош Цихоцки.

Ранее постпред Украины в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Леонид Кравчук заявил о необходимости переноса переговоров по Донбассу из Минска. Он обосновал это диктаторским поведением, «которое демонстрирует самопровозглашенный президент Белоруссии [Александр] Лукашенко».

Цихоцки считает, что Польша может стать новой площадкой для переговоров. А Запад и РФ могут договориться об отмене визовых санкций для этого. «Были случаи, когда Запад и Россия договаривались о возможности разовой отмены визовых санкций. Если будет желание провести переговоры в Варшаве или Кракове, мы логистически будем готовы, у нас много хороших мест для переговоров», — сообщил польский посол украинскому изданию «Главком».

Минские соглашения — комплекс мер по урегулированию военного конфликта в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. В 2015 году документ подписали лидеры России, Украины, Германии и Франции в столице Белоруссии. Адвокат Татьяна Монтян уверена, что Киев не собирается выполнять соглашения, пишет агентство Nation News.