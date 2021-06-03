На месте снесенной усадьбы купца в центре Кургана построят кафе

Здание кафе разрешили построить на пустыре в центре города Фото: Размик Закарян © URA.RU

Мэрия Кургана выдала разрешение на строительство кафе и пункта проката спортинвентаря в центре города на улице Куйбышева. Такая информация содержится в реестре выданных разрешений на строительство. Ранее на этом месте находился дом, построенный купцом Иваном Кропаниным, снесенный после пожара.

«Здание кафе и пункт проката спортивного инвентаря. Курганская область, город Курган, улица Куйбышева, 10», — указано в реестре разрешений на строительство, опубликованном на сайте муниципалитета. Застройщик — ООО «Дельта», зарегистрированное на улице 9 Мая в Кургане. По данным сервиса СБИС, учредителем и гендиректором фирмы является предприниматель Владимир Постовалов, зарегистрированный в Тюмени.

Получить оперативные комментарии ООО «Дельта» о предстоящем строительстве URA.RU не удалось — редакция не располагает номером телефона компании. URA.RU запросило информацию о предстоящей стройке в пресс-службе мэрии Кургана. На момент публикации ответ не поступал.

Согласно данным портала «Культурное наследие города Кургана», ранее на улице Куйбышева, 10 располагался дом купца Кропанина, построенный в начале XX века. В этом особняке в 1919 году размещалась часть Волжского корпуса генерала Владимира Каппеля. В советское время здание использовалось как жилой дом. В 1990-х годах там располагался областной комитет по делам молодежи, спорта и туризма, а затем городской Дом молодежи. В связи с аварийным состоянием в 2006 году организация переехала в другое помещение.

Здание было выявленным объектом культурного наследия (подлежит государственной охране до принятия решения о включении либо об отказе во включении его в реестр объектов культурного наследия). В 2007 году в этом доме произошел пожар, после которого его снесли. До настоящего времени на этом месте был пустырь.