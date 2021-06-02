В ХМАО жители новостройки опасаются обрушения

Жильцы боятся, что дом может разрушиться (архивное фото) Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Жители Нижневартовска (ХМАО) опасаются, что их недавно заселенный дом на улице Строителей, 20а может разрушиться из-за просевшей земли. Кроме того, они обращают внимание, что застройщик «Нижневартовскстройдеталь» не до конца выполнил все строительные работы. Об этом местные жители написали в социальных сетях.

«Земля обвалилась возле дома, где тротуар. Возможно, из-за дождей подмыло. Так и дом может покоситься или вообще начнет разрушаться», — написал местный житель в Instagram. «Размытый фундамент. Забор, начатый и не законченный, фасад, уделанный строителями. Скамейки, мусорки только возле 2 подъездов», — пишут в аккаунте «ЧП Нижневартовск» в Instagram.

В приемной «Нижневартовскстройдеталь» корреспонденту URA.RU пообещали перезвонить и прокомментировать данную ситуацию. На момент публикации материала ответ от застройщика не поступил. Связаться с генеральным директором компании Романом Одокиенко не удалось. Его телефон недоступен.

Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганске земля возле многоквартирного дома обваливается после сильного дождя. На проблему обратили внимание жители, которые жалуются на бездействие коммунальщиков.

Жильцы дома жалуются на недоделки застройщика Фото: Instagram