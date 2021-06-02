Свердловские силовики отказались признавать ДТП с самокатом

Арендатор сервиса самокатов сбежал с места происшествия Фото: Размик Закарян © URA.RU

Полиция Екатеринбурга отказалась помочь автовладельцу, Volkswagen Passat которого повредил 50-летний мужчина на самокате Whoosh. Как сообщил URA.RU пострадавший, он обращался в отдел ГИБДД Кировского района и отдел полиции №3.

«В ГИБДД мне сказали, что самокат не является транспортным средством, автомобиль стоял, было происшествие — но не дорожно-транспортное. Все равно что подошел человек и пнул машину. В полиции мое заявление приняли, взяли у меня имя, почту и телефон самокатчика. Дали 10 дней и телефон, по которому можно узнать, что с заявлением. Но пока по номеру мне не отвечали. Ущерб в ДТП составил около 25 тысяч рублей», — сообщил водитель автомобиля.

По словам пострадавшего, происшествие произошло 30 мая на парковке ТЦ «Аида» (Блюхера, 39). Водитель самоката, заворачивая за угол, из-за стоявшей «Газели» не увидел выезжавший с парковки Volkswagen. Он попытался затормозить, но не смог и врезался в иномарку. У Volkswagen помяты капот, бампер и решетка радиатора, а арендатор Whoosh сбежал и позже заявил владельцу автомобиля, что ДТП не было и он «ни при чем». До этого пострадавший успел сфотографировать экран телефона мужчины, на котором отображался его аккаунт в кикшеринговой организации (которая сдает самокаты в аренду).

Водитель машины также обратился в службу поддержки сервиса Whoosh. Помочь там готовы только по официальному запросу от полиции.

В пресс-службе ОГИБДД по Екатеринбургу URA.RU подтвердили, что самокат не является транспортным средством, и попросили обратиться в УМВД по Екатеринбургу. Получить комментарий в городском управлении полиции на момент публикации не удалось.

Ранее URA.RU писало об обысках в кикшеринговых организациях из-за аварий. Электросамокаты уже предлагают включить в категорию «M» и начать обучение в автошколах.

В службе поддержки Whoosh тоже не смогли помочь водителю автомобиля Фото: читатель URA.RU