Общественники предложили обучать новую категорию водителей в РФ

Категория «M», в которую входят мопеды, появилась в России в 2013 году Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Электросамокаты в России следует включить в категорию «M» и сделать отдельным обучение на эту категорию в автошколах. Об этом в разговоре с URA.RU заявил зампредседателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ, вице-председатель межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов.

Собеседник агентства напомнил, что категория «М» автоматически проставляется получателям водительского удостоверения, которые претендуют на право вождения мотоциклом и автомобиля. «У нас на категорию „М“ никто и не учится, и не сдает экзамены, и вообще ни одного человека за все время не обучилось, поэтому единственный способ гармонизации этой ситуации, это упростить правила сдачи на „М“. Мы обсуждали с коллегами, что надо убрать, например, площадку, чтобы только правила дорожного движения сдавали», — объяснил URA.RU Холодов.

По его словам, автошколы готовы принять новую категорию курсантов. «Этим мы хотя бы уберем с дороги тех, кто вообще ничего не понимает про ПДД. Это раз. Во-вторых, получая водительское удостоверение, человек получает некую ответственность. С автошколами мы проговаривали, в принципе, если какое-то онлайн-обучение, то там в три тысячи рублей вполне можно уложиться», — рассказал Холодов.

Также член ОП РФ предложил пересмотреть виды транспортных средств, которые могут относиться к категории «М». «Мы пытаемся немножко гармонизировать эту ситуацию. Все, что с мотором, отнести к мопедам. Сейчас идиотская ситуация: у вас есть велосипед, вы пошли на свалку, нашли двигатель от газонокосилки, прицепили на свой велосипед где-нибудь в гараже, и велосипед превратился в мопед. Вы должны с правами ездить. А если двигатель вы нашли электрический, прицепили его вместе с аккумулятором, то у вас до 250 ватт еще велосипед, 251 — это уже мопед», — отметил Александр Холодов.