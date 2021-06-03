У сервисов аренды самокатов проходят обыски из-за аварий с детьми

Количество аварий с участием арендующих электросамокаты увеличивается Фото: Размик Закарян © URA.RU

В рамках возбуждения уголовного дела из-за мужчины, который арендовал самокат и сбил ребенка в Невском районе Санкт-Петербурга, у сервисов аренды этих транспортных средств проходят обыски. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу.

«В рамках расследования уголовного дела проводится ряд обысков в кикшеринговых организациях Санкт-Петербурга, в частности „WHOOSH“, „MOLNIA“, „BOLT“, „SCOOBEE“, „RED WHEELS“. Цель — отыскание и изъятия предметов и документов, представляющих интерес для следствия, а также в целях установления скрывшегося мужчины, который в Невском районе города совершил наезд на ребенка», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

С места происшествия подозреваемый скрылся. Девочка в тяжелом состоянии госпитализирована, уточняет « Царьград» . Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», пишут «Невские новости».

Сообщается и о других авариях с участием детей. В Колпинском районе Санкт-Петербурга мужчина 1 июня на личном электросамокате совершил наезд на мальчика четырех лет. В Московском районе Санкт-Петербурга на следующий день мужчина 1998 года рождения, управляя арендованным электросамокатом, совершил наезд на мальчика четырех лет. В скором времени ему будут предъявлены обвинения, дополняет RT.

Ранее общественники предложили обучать новую категорию водителей в РФ. Ими должны стать водители электросамокатов. Причина в том, что при обучении на категорию «М» водители электросамокатов получают некую ответственность.