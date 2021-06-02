02 июня 2021

Агрегатор такси из Китая заполнил машинами тюменские дворы

© Служба новостей «URA.RU»
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Такси DiDi. Тюмень, такси, didi, didi taxi, такси didi
Жители тюменской многоэтажки заявили о том, что их двор превратился в парковку для автомобилей сервиса Didi Фото:

Китайский агрегатор такси Didi устроил во дворе одной из тюменских многоэтажек стоянку для своих автомобилей. Об этом URA.RU рассказали возмущенные жители многоквартирного дома. По их словам, в одном из гаражей по соседству открылась диспетчерская служба таксопарка, который сотрудничает с агрегатором.

«У нас всегда был очень спокойный двор. Машины ездят, но нечасто. Примерно полтора месяца назад я начал замечать, что напротив гаражей, которые стоят рядом с домом, появилось много машин с наклейками Didi. Не меньше десяти штук. Потом там начали собираться компании мужчин, которые постоянно что-то бурно обсуждают. Видимо, это таксисты. У одного из моих знакомых, который живет в другом микрорайоне, во дворе похожая ситуация», — пояснил собеседник URA.RU на условиях анонимности.

Другой тюменец, также проживающий в этом доме, предположил, что в одном из гаражей открылась диспетчерская такси. «Я сам несколько лет проработал таксистом на одного российского агрегатора и знаю, как создаются эти так называемые, „таксопарки“. Владелец выкупает или арендует какой-нибудь гараж, оформляет разрешительные документы, и все: через него можно подключаться к агрегатору. Потому что сам агрегатор формально оказывает только информационные услуги», — заявил тюменец в разговоре с URA.RU.

В пресс-службу компании Didi направлен запрос. На момент написания новости ответ на него не последовал. Ранее URA.RU писало о том, что китайский агрегатор такси Didi переманивает водителей из других компаний, используя инструменты агрессивного маркетинга.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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