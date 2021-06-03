Москва не дала главе челябинского суда шанса улучшить карьеру

Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) 3 июня отклонила кандидатуру председателя Центрального районного суда Челябинска Рамзии Лутфуллоевой, подававшей заявление на переход в Седьмой кассационный суд. Для Лутфуллоевой перевод в суд более высокой инстанции означал бы повышение зарплаты и продвижение по карьерной лестнице.
«Четверо претендентов на должности судей челябинской кассации не смогли сегодня получить рекомендации. ВККС не поддержала кандидатуры Виктора Колотова, Ларисы Пановой, Рамзии Лутфуллоевой, Светланы Скрыль», — пишет сайт «Право.ру». При этом ВККС одобрила кандидатуры Веры Буявых, Эльвиры Абдурахмановой и Ивана Ишимова на должность судей Седьмого кассационного суда, дислоцированного в Челябинске. О причинах отказа Лутфуллоевой со стороны ВККС не сообщается.
«Несмотря на то, что Лутфуллоева занимает руководящую должность в районном суде, рядовой судья в вышестоящей инстанции котируется в профессиональной среде выше, да и зарплата больше», — сообщил URA.RU источник в судебных органах. Связаться с Лутфуллоевой не удалось, в пресс-службе ее ведомства на звонок URA.RU не ответили.
В Центральном райсуде Челябинска рассматриваются уголовные дела чиновников и силовиков, а также судебные споры с органами госвласти. Контракт Лутфуллоевой на посту председателя райсуда истекает 15 декабря 2022 года. Два года назад квалификационная коллегия судей Челябинской области отстраняла ее от должности из-за жалоб со стороны коллег и судимости ее родных. ВККС отменила это решение, и Лутфуллоева возобновила работу.
Подписывайтесь на URA.RU в