Арт-объект «Заодно» был закрашен через два дня после появления — предположительно, владельцами конструкции Фото: страница художественной группы Zlye в Instagram

Администрация Екатеринбурга нашла нетривиальный выход из публичного конфликта вокруг уничтожения политического арт-объекта «Заодно» в центре города. После того, как работа уличных художников была закрашена и на ее месте появилась нецензурная надпись, на стену по инициативе городских чиновников нанесли слова «Я свободен».

Изображение нескольких скованных цепью людей в тюремных робах появилось на трансформаторной подстанции рядом с БЦ «Высоцкий» 29 мая. Его авторы — художественная группа Zlye и Рома Инк — хотели донести мысль об отсутствии свободы человека в современном обществе. Через два дня арт-объект закрасили. Отвечая на резонанс, в пресс-службе мэрии говорили, что такое решение, вероятно, приняли владельцы здания.

На днях неизвестные нанесли на стену надпись: «х**. Так лучше?». А накануне, как сообщает источник URA.RU в городской власти, уже по инициативе чиновников на подстанции написали: «Я свободен!». «Когда общаешься с людьми на языке запретов, получаешь „х**“. Так зачем? Лучше коммуницировать не через конфликт, а обмен посланиями. Своеобразная игра, где никто не чувствует себя обиженным», — объяснил логику властей собеседник агентства в «сером доме».

После того, как неизвестные закрасили арт-объект, горожане оставили на стене нецензурное послание Фото: скриншот из аккаунта zlye_art_group в Instagram

Но накануне там же была нанесена надпись «Я свободен» — уже по инициативе чиновников Фото: читатель URA.RU