Рогозин рассказал журналистам свой любимый анекдот про космос

Один из любимых анекдотов директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина посвящен полету Юрия Гагарина в космос. Шуткой он поделился с журналистами на Петербургском международном экономическом форуме.
«Юрий Алексеевич Гагарин вернулся из своего легендарного полета. Прием в Кремле. Он сидит за большим столом, слева — Никита Сергеевич Хрущев [глава СССР в то время], справа — патриарх. Никита Сергеевич говорит ему: „Юра, ты там был, ты там что-то видел?“. Тот: угу. „Юра! Никому не рассказывай“. Святейший: „Юра, ты там был, ты там что-то видел?“. Тот: неа. „Юра! Никому не рассказывай“. Хороший анекдот, смешной», — рассказал он на пресс-брифинге. Видео опубликовало РИА «Новости» на своем telegram-канале.
Чиновник признался, что в прошлом знал много анекдотов, но сейчас в его работе не до шуток. Ранее Рогозин посетил шоу «Вечерний Ургант», где с юмором рассказал ведущему о традициях на космодроме.
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