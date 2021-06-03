03 июня 2021

Рогозин рассказал журналистам свой любимый анекдот про космос

© Служба новостей «URA.RU»
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Послание Президента Федеральному Собранию Москва, рогозин дмитрий
Любимый анекдот директора Роскосмоса — про Юрия Гагарина Фото:

Один из любимых анекдотов директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина посвящен полету Юрия Гагарина в космос. Шуткой он поделился с журналистами на Петербургском международном экономическом форуме.

«Юрий Алексеевич Гагарин вернулся из своего легендарного полета. Прием в Кремле. Он сидит за большим столом, слева — Никита Сергеевич Хрущев [глава СССР в то время], справа — патриарх. Никита Сергеевич говорит ему: „Юра, ты там был, ты там что-то видел?“. Тот: угу. „Юра! Никому не рассказывай“. Святейший: „Юра, ты там был, ты там что-то видел?“. Тот: неа. „Юра! Никому не рассказывай“. Хороший анекдот, смешной», — рассказал он на пресс-брифинге. Видео опубликовало РИА «Новости» на своем telegram-канале.

Чиновник признался, что в прошлом знал много анекдотов, но сейчас в его работе не до шуток. Ранее Рогозин посетил шоу «Вечерний Ургант», где с юмором рассказал ведущему о традициях на космодроме.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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