03 июня 2021

Роспотребнадзор предупредил об опасных насекомых на курортах РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, насекомые, комар, москит, москитная сетка, окно
На юге РФ заметили насекомых-переносчиков опасных заболеваний Фото:

На черноморских курортах России появились тигровые комары, которые переносят опасные заболевания. Об этом заявила заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева.

«Этого комара раньше у нас никогда не было. А сейчас „комар-тигр“ расселился по всей территории Кавказского побережья, добрался до Новороссийска, в Крыму его тоже находят. Он переносит лихорадки денге, Зика, чикунгунья и всякие арбовирусные инфекции», — передает слова эксперта «Радио Sputnik».

Она отметила, что этих насекомых легко отличить по черно-белым полоскам на лапках и на теле. Также Рославцева напомнила, что некоторые виды комаров способны переносить глистов и распространять дирофиляриоз. Особенно часто это явление встречается в Крыму. Эксперт посоветовала пользоваться репеллентами и электрофумигаторами для помещений.

Ранее научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский заявил, что жителям Москвы и Подмосковье этим летом не стоит опасаться резкой вспышки численности комаров. Связан такой прогноз с погодой.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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