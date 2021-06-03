Роспотребнадзор предупредил об опасных насекомых на курортах РФ

На черноморских курортах России появились тигровые комары, которые переносят опасные заболевания. Об этом заявила заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева.
«Этого комара раньше у нас никогда не было. А сейчас „комар-тигр“ расселился по всей территории Кавказского побережья, добрался до Новороссийска, в Крыму его тоже находят. Он переносит лихорадки денге, Зика, чикунгунья и всякие арбовирусные инфекции», — передает слова эксперта «Радио Sputnik».
Она отметила, что этих насекомых легко отличить по черно-белым полоскам на лапках и на теле. Также Рославцева напомнила, что некоторые виды комаров способны переносить глистов и распространять дирофиляриоз. Особенно часто это явление встречается в Крыму. Эксперт посоветовала пользоваться репеллентами и электрофумигаторами для помещений.
Ранее научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский заявил, что жителям Москвы и Подмосковье этим летом не стоит опасаться резкой вспышки численности комаров. Связан такой прогноз с погодой.
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