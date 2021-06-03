03 июня 2021

В Минтруде пообещали россиянам длинные новогодние каникулы

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Новогодние каникулы в России в 2022 году продлятся 10 дней Фото:

На новогодние праздники в 2022 году жители России будут отдыхать десять дней с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Таким образом, последний день следующего года также будет выходным, так как выпадет на субботу, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«На новогодние праздники у нас с вами будет 10 выходных дней — к 31 декабря добавится 9 дней в январе», — цитирует ТАСС Котякова. Министр уточнил, что 31 декабря попадает на субботу, а значит, является нерабочим днем.

Майские праздники в 2022 году также будут длинными. «Что касается майских праздников, то у нас и на первые числа, и на 9 мая будет по четыре выходных дня», — отметил Котятков. По его словам, это позволит россиянам «немножко отвлечься» от повседневных рабочих будней.

Ранее президент РФ Владимир Путин рекомендовал губернаторам регионов сделать 31 декабря 2020 года выходным днем. Тогда глава страны отмечал, что работа в последний день года становится своеобразной, передает телеканал 360. Также в конце прошлого года министр просвещения Сергей Кравцов предложил региональным властям объявить для учителей последние два дня года выходными, сообщает Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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