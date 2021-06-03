Юрист предупредил россиян о возможной потере детских выплат

Часть россиян могут лишиться денежных выплат на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет из-за новых правил начисления пособия. Об этом рассказал доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Иван Денисов.
Сейчас пособие не могут получать те семьи, где родители не работают без уважительной причины. «К сожалению, под удар попали и действительно нуждающиеся семьи, которые, например, потеряли денежные выплаты по причине отсутствия официального дохода без уважительной причины с точки зрения закона», — цитирует «Прайм» Денисова. По словам юриста, выплаты также не смогут оформить родители, которые хотят жить только на «детские» пособия, а потому не устраиваются на работу.
Новые правила должны сделать выплаты пособий более справедливыми. Так, при оформлении пособий теперь учитывается не только среднедушевой доход, но имущественная обеспеченность семьи: движимое и недвижимое имущество, а также сбережения в банковских вкладах, сообщает телеканал 360.
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