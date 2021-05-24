Минтруд раскрыл, как будут назначать новые детские выплаты

Пособия беременным женщинам и родителям-одиночкам с детьми от восьми до 17 лет будут назначаться с учетом их имущества и наличия дохода. Соответствующий проект постановления правительства подготовил Минтруд.
«Имущественный ценз и правило „нулевого“ дохода планируется распространить и на новые пособия для малообеспеченных семей на детей от восьми до 17 лет и беременным женщинам», — пишут «Известия» с ссылкой на документ. Претендующим на пособие разрешается иметь квартиру, жилой дом, дачу, земельный участок, гараж, автомобиль, мотоцикл, трактор и лодку. Кроме того, у гражданина обязательно должен быть.
Как сообщили в Минтруде, чтобы получать выплаты, женщина должна встать на учет до 12-й недели беременности. Также в проекте уточняется, кто считается родителем одиночкой. Согласно документу, второй родитель должен быть не вписан в свидетельство о рождении или вписан матерью, умер, пропал без вести или находится в разводе с заявителем и алименты назначены по суду. Оператором по назначению и выплатам новых пособий, которые должны начаться с 1 июля, будет ПФР.
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию состоялось 21 апреля. Во время своей речи российский лидер анонсировал ряд новых выплат гражданам, передает сайт argumenti.ru. Также стало известно, что в Госдуме обсуждается вопрос о ежемесячном пособии женщинам, вставшим на учет в медорганизациях в ранние сроки беременности, и пособия на детей от 8 до 16 лет из неполных семей с доходом ниже прожиточного минимума.
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