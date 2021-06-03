03 июня 2021

Рособрнадзор: более 10 тысяч заключенных готовятся к экзаменам

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Первый экзамен в рамках основного периода сдачи ЕГЭ в школе № 208. Екатеринбург, паспорт, егэ, экзамен, единый государственный экзамен, маска на лицо
Единый государственный экзамен в 2021 году планируют сдавать 262 заключенных Фото:

В итоговой аттестации в формате государственного выпускного экзамена (ГВЭ) в 2021 году примут участие 10,5 тысяч заключенных. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

«В 2021 году 10 568 заключенных планируют принять участие в итоговой аттестации в формате государственного выпускного экзамена (ГВЭ)», — передает RT со ссылкой на Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки. В пресс-службе отметили, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в этом году планируют сдавать 262 заключенных.

Согласно предоставленной информации, в 2019 году ГВЭ сдали 8816 человек, а в 2020 году 796. В ведомстве пояснили, что сокращение числа участников в 2020 году связано с коронавирусными ограничениями.

Ранее директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников выступил с предложением отправлять заключенных на стройки для трудовых мигрантов. В правительстве РФ данную идею поддержали, передает агентство Nation News. Согласно результатам опроса ВЦИОМ, большинству россиян понравилась идея замещения мигрантов осужденными, уточняет телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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