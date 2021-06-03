Рособрнадзор: более 10 тысяч заключенных готовятся к экзаменам

В итоговой аттестации в формате государственного выпускного экзамена (ГВЭ) в 2021 году примут участие 10,5 тысяч заключенных. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
«В 2021 году 10 568 заключенных планируют принять участие в итоговой аттестации в формате государственного выпускного экзамена (ГВЭ)», — передает RT со ссылкой на Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки. В пресс-службе отметили, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в этом году планируют сдавать 262 заключенных.
Согласно предоставленной информации, в 2019 году ГВЭ сдали 8816 человек, а в 2020 году 796. В ведомстве пояснили, что сокращение числа участников в 2020 году связано с коронавирусными ограничениями.
Ранее директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников выступил с предложением отправлять заключенных на стройки для трудовых мигрантов. В правительстве РФ данную идею поддержали, передает агентство Nation News. Согласно результатам опроса ВЦИОМ, большинству россиян понравилась идея замещения мигрантов осужденными, уточняет телеканал 360.
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