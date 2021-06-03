03 июня 2021
02 июня 2021

Десятки домов Кургана останутся без воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, отключение воды, вода, водопроводный кран
Холодную воду отключат 5 июня Фото:

В Кургане 5 июня областная психоневрологическая больница и десятки домов останутся без холодной воды. Об этом 4 июня URA.RU сообщила пресс-служба компании «Водный Союз».

«05.06.2021 с 9:00 до 21:00 без холодного водоснабжения ул. Смирнова № 7, 7/2 (Курганская психоневрологическая больница), ул. Комиссаров № 65, ул. Чкалова № 3, 3/1, ул. Луначарского 100, 102, 105, 107», — рассказали в пресс-службе. Также воды не будет в домах частного сектора, расположенных на улицах Калинина, Тюленина, Зеленой, Молодой Гвардии, Земнухова, Комиссаров, Космодемьянской. Отключение связано с врезкой нового водопровода.

В пресс-службе добавили, что из-за работ сторонней организации в это же время холодную воду отключат на ул. Омской. Воды не будет в домах №82 — 150 (четная сторона) и №151 — 189 (нечетная сторона). Потребителей просят сделать необходимый запас воды.

Частые отключения воды в Кургане связаны с ветхим состоянием сетей. 96% канализационных и 75% водопроводных сетей города изношены. В 2021 году «Водный Союз» планирует потратить 150 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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