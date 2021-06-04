«Ангарскому маньяку» с двумя пожизненными дали еще 10 лет тюрьмы

В 2015 и 2018 годах Михаила Попкова приговорили к двум пожизненным за 81 убийство Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российскому серийному убийце и насильнику Михаилу Попкову, известному как «Ангарский маньяк», добавили еще почти 10 лет тюрьмы. Сейчас он уже отбывает два пожизненных срока за десятки преступлений.

«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. „з“ ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное в отношении двух лиц)», — сообщается на сайте Следственного комитета РФ. Речь идет о двух новых эпизодах преступлений, которые маньяк совершил в период с 1995 по 1998 год. Суд назначил ему наказание в виде 9 лет и 8 месяцев лишения свободы.

Свои преступления Попков совершал с 1994 по 2010 год в Иркутской области, преимущественно в Ангарске Иркутской области. Его жертвами становились женщины и девушки в возрасте от 17 до 38 лет. Ему вменяется 81 одно убийство, а также три покушения на убийство.

«Ангарского маньяка» задержали в 2012 году во Владивостоке. В 2015 году суд приговорил его к пожизненному заключению за 22 убийства. В 2018 году Иркутский областной суд назначил Попкову второе пожизненное заключение — за убийство и изнасилование 59 женщин. Стоит отметить, что практика назначать несколько пожизненных не распространена в России — в основном ее используют в США.

Верховный суд отклонил апелляцию защиты Попкова и оставил приговор в силе. Психолого-психиатрическая экспертиза установила, что Попков был вменяем во время убийств. Единственное отклонение, которое обнаружили у него врачи, это гомицидомания — непреодолимое желание убивать, сообщает телеканал 360.