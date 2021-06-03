Пьяного тюменца преследовали несколько экипажей ДПС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени четыре экипажа ДПС были вынуждены пуститься в погоню за пьяным водителем, о котором сообщили очевидцы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области. К мужчине пришлось применить силу.

«Четыре наряда ДПС накануне задерживали пьяного 45-летнего тюменца. О неадекватном водителе в полицию сообщили жители поселка Богандинский. На требования об остановке мужчина не реагировал, пытался скрыться», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

Заблокировать «Хонду», на которой ехал нетрезвый мужчина, удалось на 25-м километре дороги Тюмень — Боровский — Богандинский. До этого водитель въехал в ограждение объездной трассы. Из машины его доставали несколько сотрудников полиции — тюменец сопротивлялся.

«К водителю были применены физическая сила и наручники. Он был пьян: показания алкотестера составили 1,53 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В салоне автомобиля обнаружены пустые банки и бутылки из-под пива», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГАИ региона. Как отметили в ведомстве, ранее тюменец уже был замечен за пьяной ездой.