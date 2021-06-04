Минтруд изменит условия траты материнского капитала в России

Семьи смогут распоряжаться средствами маткапитала с помощью мобильного приложения Фото: Анна Майорова © URA.RU

В России семьи смогут распоряжаться средствами материнского капитала с помощью мобильного приложения. Программа для смартфонов сейчас в доработке, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«Сейчас совместно с ведущими банковскими структурами мы дорабатываем мобильное приложение с тем, чтобы средства материнского капитала можно было направлять на любые направления», — отметил министр во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме. Трансляция ведется на сайте форума. Он отметил, что главной задачей является упрощения использования средств материнского капитала путем внедрения мобильного приложения банка.

Ранее президент РФ Владимир Путин согласился с идеей разрешить тратить материнский капитал на ремонт жилья. Глава государства сказал, что об этом стоит подумать, передает телеканал 360. Также в России хотят ввести отцовский капитал в размере 640 тысяч рублей, передает Nation News.