Путин подумает о разрешении тратить маткапитал на ремонт

Маткапитал могут разрешить тратить на ремонт квартиры Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Президент России Владимир Путин обдумает новый вариант использования маткапитала — на ремонт жилого помещения. Об этом глава страны заявил во время встречи с представителями «Единой России» и участниками праймериз.

«Можно продумать [разрешить тратить маткапитал на ремонт]. <…> Все ограничения, которые связаны с выплатой маткапитала, продиктованы только одним — ограничить возможности для злоупотребления и манипуляций этими деньгам», — заявил Путин во время совещания. Президент подчеркнул, что необходимо проработать критерии, чтобы определять, почему ремонт не делался и не будут ли деньги истрачены впустую.

Ранее в Госдуме заявляли, что средства маткапитала следует выдавать на любые нужды. При этом деньги предлагается выдавать сразу после рождения ребенка, уточняет « Царьград ». Также сертификат материнского капитала хотят выдавать и отцам.