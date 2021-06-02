Путин подумает о разрешении тратить маткапитал на ремонт

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Квартиры-ячейки в Доме Гинзбурга. Екатеринбург, лампочка, проводка, электричество, ремонт квартиры, ячейка эф
Маткапитал могут разрешить тратить на ремонт квартиры Фото:

Президент России Владимир Путин обдумает новый вариант использования маткапитала — на ремонт жилого помещения. Об этом глава страны заявил во время встречи с представителями «Единой России» и участниками праймериз.

«Можно продумать [разрешить тратить маткапитал на ремонт]. <…> Все ограничения, которые связаны с выплатой маткапитала, продиктованы только одним — ограничить возможности для злоупотребления и манипуляций этими деньгам», — заявил Путин во время совещания. Президент подчеркнул, что необходимо проработать критерии, чтобы определять, почему ремонт не делался и не будут ли деньги истрачены впустую.

Ранее в Госдуме заявляли, что средства маткапитала следует выдавать на любые нужды. При этом деньги предлагается выдавать сразу после рождения ребенка, уточняет «Царьград». Также сертификат материнского капитала хотят выдавать и отцам.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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