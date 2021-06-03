В Тюменской области участкового наказали за хамство

О поведении полицейского стало известно из видео, попавшего в интернет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Участковый полиции из Заводоуковска (Тюменская область) получил наказание за хамское общение с гражданами. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Ранее в интернет попала запись разговора, в котором полицейский уверяет, что ему не указ даже президент.

«По результатам проверки сотрудник привлечен к дисциплинарной ответственности», — рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Ранее, в разговоре с агентством, сам участковый уверял, что видео с его участием — это фейк.

Ролик, на котором полицейский кричит на посетителей, опубликовали в социальных сетях в апреле. На нем сотрудник уверяет, что создать ему проблемы у граждан не получится. «Хоть президенту, хоть прокурору позвоните. Серьезно, настолько у меня подвязок много, что мне все равно на всех», — говорит правоохранитель в видео.