В региональном УВД проверяют информацию о скандале между полицейским и тюменцем Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Один из жителей Заводоуковска (Тюменская область) обвинил участкового полицейского в том, что он устроил скандал в отделе местного УВД и заявил, что ему за это ничего не будет. Аудиозапись, сделанная якобы во время инцидента, была опубликована в паблике «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте».

«Хочешь мне создать проблем? Пожалуйста, попробуйте. Еще ни у одного не получилось. Хоть президенту, хоть прокурору позвоните. Серьезно, настолько у меня подвязок много, что мне все равно на всех», — говорит во время конфликта один из мужчин. По утверждению анонимного автора аудиозаписи, голос принадлежит участковому уполномоченному Заводоуковского отдела полиции.

В беседе с URA.RU силовик, о котором идет речь, заявил, что опубликованная в соцсетях аудиозапись является подделкой. «Это фейк. За всеми комментариями по этому поводу советую обратиться в пресс-службу областного УМВД», — пояснил он в разговоре с журналистами агентства.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области URA.RU сообщили, что информация, появившаяся в соцсетях, уже проверяется. «Информация будет проверена. В случае ее подтверждения будут приняты меры дисциплинарного воздействия. Если будет установлено, что информация не соответствует действительности, будут приняты меры по защите чести и достоинства сотрудника ОВД в установленном законом порядке», — рассказали там агентству.