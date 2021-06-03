03 июня 2021
02 июня 2021

В Курганской области резко изменится погода

© Служба новостей «URA.RU»
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Зима в Кургане, зима, заморозки, ветви деревьев в снегу
В регионе ожидаются заморозки до -3 градусов Фото:

В Курганской области 5 июня температура воздуха поднимется с -3 до +25 градусов. Такая информация размещена на сайте регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

«Ночью 5 июня местами в Курганской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы», — указано в сообщении. По данным синоптиков, температура воздуха опустится до -3 градусов.

В прогнозе на 5 июня указано, что в первой половине ночи в регионе ожидаются порывы ветра до 13 метров в секунду. Днем температура воздуха прогреется до +25 градусов. По данным синоптиков, днем 7 июня потеплеет до +30 градусов.

В мае в регионе несколько раз наблюдалась аномальная жара. Для Кургана май 2021 года стал самым теплым за всю историю наблюдений.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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