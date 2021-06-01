В Кургане обновился температурный рекорд

Среднемесячная температура воздуха в мае достигла +19,2 градуса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане май 2021 года стал самым теплым за всю историю наблюдений в городе. Об этом на своем сайте написал синоптик-любитель Илья Винштейн.

«Май 2021 года оказался в Кургане самым теплым за 128 лет метеонаблюдений», — рассказал Винштейн. По его данным, среднемесячная температура составила в Кургане +19,2 градуса, что на 6,6 градуса выше нормы. Он отметил, что до этого самым теплым для города был май 1943 года, когда среднемесячная температура составила +17,2 градуса.

По словам синоптика, такая среднемесячная температура характерна для июля, которая в городе равна +19,8 градуса. Он отметил, что в мае выпало всего 0,8 мм осадков. Норма осадков в этом месяце равна 39 мм. По его мнению, аномальная погода была связана с блокирующим антициклоном, который почти 2 месяца стоял над Курганской области. «Схожих блокирующих антициклонов за последние 130 лет ещё не было», — добавил он.

Ранее URA.RU сообщало, что в мае в регионе наблюдалась аномальная жара. Температура воздуха поднималась до +37 градусов, а в области был введен режим чрезвычайной пожарной опасности.