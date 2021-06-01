01 июня 2021
31 мая 2021

В Кургане обновился температурный рекорд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пляж Бабьи пески. Курган, отпуск, пляж бабьи пески, лето, река тобол, отдых на воде, жара, велосипед, пляжный песок
Среднемесячная температура воздуха в мае достигла +19,2 градуса Фото:

В Кургане май 2021 года стал самым теплым за всю историю наблюдений в городе. Об этом на своем сайте написал синоптик-любитель Илья Винштейн.

«Май 2021 года оказался в Кургане самым теплым за 128 лет метеонаблюдений», — рассказал Винштейн. По его данным, среднемесячная температура составила в Кургане +19,2 градуса, что на 6,6 градуса выше нормы. Он отметил, что до этого самым теплым для города был май 1943 года, когда среднемесячная температура составила +17,2 градуса.

По словам синоптика, такая среднемесячная температура характерна для июля, которая в городе равна +19,8 градуса. Он отметил, что в мае выпало всего 0,8 мм осадков. Норма осадков в этом месяце равна 39 мм. По его мнению, аномальная погода была связана с блокирующим антициклоном, который почти 2 месяца стоял над Курганской области. «Схожих блокирующих антициклонов за последние 130 лет ещё не было», — добавил он.

Ранее URA.RU сообщало, что в мае в регионе наблюдалась аномальная жара. Температура воздуха поднималась до +37 градусов, а в области был введен режим чрезвычайной пожарной опасности.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...