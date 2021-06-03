Силовикам удалось задержать организатора банды рэкетиров в погонах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге задержан заместитель начальника антинаркотического отдела городского УВД Дмитрий Ковалев, подозреваемый в организации сети рэкетиров из числа подчиненных. Высокопоставленный силовик попался 3 июня в центре города при получении 750 тысяч рублей в виде взятки. Поводом для ее вымогательства стало видео с порнографией, сообщил источник URA.RU в силовой среде.

«На высокопоставленного сотрудника полиции вышли путем оперативной разработки разветвленной сети рэкетиров, которыми были оперативники УВД Екатеринбурга. Последний эпизод, приведший к задержанию полицейского начальника, произошел 14 мая. Тогда оперативники ворвались в квартиру 55-летнего мужчины, хранившего наркотики, нашли в его компьютере порно с его участием», — говорит собеседник URA.RU в силовой среде. По его словам, под предлогом нераспространения компромата с задержанного потребовали один миллион рублей, который и был передан адвокату. Последний, став посредником, 3 июня передал деньги силовику из УВД. По словам инсайдера, этот силовик — замначальника антинаркотического отдела городского УВД Ковалев

По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям получение взятки и посредничество в передачи взятки. Силовик отправлен в ИВС. Ожидается, что он даст показания по ряду похожих эпизодов, о которых URA.RU уже писало. По такой схеме действовали оперативники осенью 2020 года, также проникшие в квартиру в доме на улице Онуфриева к двум наркоманам. В обмен на невозбуждение уголовного дела силовики потребовали от них 500 тысяч рублей.

«Должностное лицо, о котором идет речь, было установлено и задержано сотрудниками регионального ФСБ и подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области в ходе совместной оперативной разработки», — заявил URA.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, проводится служебная проверка.